РИАМО – 15 мар. Бюджет России за первые два месяца 2018 года исполнен с профицитом в 1,7% ВВП, что составляет 226,5 миллиарда рублей, сообщает в четверг Газета.ru.

«Федеральный бюджет Российской Федерации за первые два месяца 2018 года исполнен с профицитом в 1,7% ВВП (226,498 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Доходы бюджета за январь-февраль составили 2,534 триллиона рублей, а расходы – 2,308 триллиона рублей. Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой – 1,649 триллиона рублей.

Ранее Федеральное казначейство сообщило, что профицит федерального бюджета России по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 миллиарда рублей.