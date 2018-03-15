РИАМО - 15 мар. Расположение избирательного участка в здании похоронного бюро в городском округе Ликино-Дулево удобно для избирателей и не будет перенесено, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Ранее в ходе заседания ЦИК были продемонстрированы фотографии оформления избирательного участка №2176, который разместили в здании похоронного бюро. Центральная избирательная комиссия РФ попросила Мособлизбирком перенести избирательный участок №2176 в городском округе Ликино-Дулево из здания похоронной службы.

«Проверку провели. Данное помещение было предоставлено администрацией Орехово-Зуевского района в 2012 году. Представляете, сколько избирательных кампаний уже прошло на этом участке, никто не жаловался ни разу. Этот инцидент - комическая ситуация просто, ставшая известной не только в России. В тот час, когда в данном помещении оформлялся избирательный участок, видимо, была произведена фотография двух табличек, которая потом случайно в интернет и утекла», - сказала Коновалова.

Она добавила, что на время размещения в данном помещении участковой избирательной комиссии вывеска похоронного бюро снимается и все предметы вывозятся. Данное здание полностью соответствует правилам размещения там участковой избирательной комиссии, это единственное здание, которое находится близ жителей.

«Иное подходящее здание находится через железную дорогу, и о переносе участка в него велись беседы с жителями, они сказали, что ходить не будут. Более того, на этой территории голосует большое количество инвалидов, которым именно в это помещение зайти очень удобно и просто. Такая комичная ситуация произошла», - заключила Коновалова.

Она уточнила РИАМО, что речь идет об избирательном участке №2176 в административном здании МУП «Куровская похоронно-ритуальная служба».

Указанное помещение отвечает всем требованиям, предъявляемым к помещению для голосования, и расположено в шаговой доступности от проживания основной части избирателей. При проведении предыдущих избирательных кампаний в 2016 году по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления жалоб со стороны избирателей, иных участников избирательного процесса по вопросу расположения помещения для голосования данного избирательного участка не поступало.

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