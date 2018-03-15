РИАМО - 15 мар. Пользователи интернета смогут посмотреть в реальном времени процесс подведения итогов выборов президента РФ в Подмосковье, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Видеонаблюдение впервые будет в территориально-избирательных комиссиях. В 20:00 на запись включатся в 73 территориальных избирательных комиссиях Подмосковья, можно будет посмотреть трансляцию их работы. Такой практики в Подмосковье не было, надеюсь, что и она будет нам положительна. Все на благо избирателей и на благо организации достойного процесса их волеизъявления», - сказала Коновалова.

Она добавила, что более 2,1 тысячи избирательных участков будут оборудованы системами видеонаблюдения в две камеры, которые позволят следить за работой участковых избирательных комиссий в реальном времени. Также запланированы тестовые включения камер.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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