РИАМО - 15 мар. Власти США официально расширили санкции в отношении РФ, в санкционный список попали одна компания и 14 физических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.

В документе (опубликованном на сайте министерства финансов США – ред.) отмечается, что в список санкций внесены физические лица, «обвиненные в США во вмешательстве в американские выборы», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин США также ввел санкции в отношении российского бизнесмена, ресторатора, владельца кейтерингового бизнеса бизнесмена Евгения Пригожина. Санкции введены и в отношении компаний Пригожина, входящих в его холдинг «Конкорд».

30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли российские политики и крупные предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «кремлевский список» США попыткой создать ощущение неуверенности у бизнеса, который сотрудничает с российской стороной. После этого президент России Владимир Путин назвал «кремлевский список» «недружественным актом», который негативно влияет на двусторонние отношения РФ и США.