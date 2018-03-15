РИАМО - 15 мар. Московская областная избирательная комиссия ожидает некоторое количество сложных ситуаций, связанных с голосующими по заявлениям нового образца - по месту пребывания, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель комиссии Ирина Коновалова.

«Мы ожидаем какое-то количество эксцессов от избирателей по новому порядку заявлений: когда избиратель написал заявление, что он будет голосовать на одном участке, а потом передумал, вернулся к себе на участок. Участковая избирательная комиссия будет проводить проверку, созваниваться с ТИКом и Мособлизбиркомом. Будем проверять, чтобы его выписали с одного участка и отметили, что он проголосовал», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в подобных случаях процедура голосования будет немного затянута, а в случае голосования избирателей из других регионов в схожих ситуациях - еще более затянута.

«Мы рекомендовали участковым избирательным комиссиям относиться с пониманием к таким избирателям и тщательно разбираться с подобными ситуациями», - отметила Коновалова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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