РИАМО - 15 мар. В Москве взяты под стражу бывшие сотрудники столичной полиции и их соучастники, обвиняемые в грабеже и получении взятки, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении пятерых бывших сотрудников столичной полиции, а также двух их соучастников, не являвшихся государственными служащими.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые получили информацию о наличии у генерального директора одной из коммерческой организации города Москвы необработанного дорогостоящего камня – янтаря. В целях незаконного личного обогащения они вступили в преступный сговор и разработали преступный план.

В августе 2016 года обвиняемые в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия прибыли в офис коммерческой организации. Угрожая генеральному директору привлечением к уголовной ответственности якобы за совершение преступления, злоумышленники похитили принадлежащий мужчине янтарь-сырец стоимостью 2 миллиона рублей и более 700 тысяч рублей наличных.

Кроме того, сотрудники полиции выдвинули генеральному директору требование о передаче им взятки в виде денег в размере 1,5 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший реально воспринял угрозу совершения действий со стороны сотрудников полиции и в этот же день передал им указанную сумму денежных средств.

«Преступная деятельность организованной группы была выявлена следователями в ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России по городу Москве», - добавила Иванова.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание. В отношении их руководителей в данный момент проводится проверка, по результатам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.