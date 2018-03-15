РИАМО - 15 мар. В Подмосковье в единый день голосования на выборах президента 1703 избирательных участка будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«1045 комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 года (выпуска – ред.), 658 комплексов 2010 года будут установлены на избирательных участках. Обучение операторов КОИБ произведено. Уверена, что они сработают на отлично и будут способствовать чистоте и открытости избирательного процесса», - сказала Коновалова.

Она добавила, что также на участках будет применяться технология QR кода, которая сокращает время ввода сведений протоколов УИК об итогах голосования, их проверки и передачи в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

Кроме того, данная технология исключает возникновение технических ошибок при составлении протоколов и искажения данных в результате описок.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.