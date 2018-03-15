РИАМО - 15 мар. В доме правительства Московской области в четверг прошло награждение победителей и призеров Олимпийских и Сурдлимпийских игр, передает корреспондент РИАМО.

Спортсменов и тренеров наградил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В частности, знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получили два призера летней Олимпиады-2016 в Бразилии Анастасия Татарева и Сослан Рамонов. Кроме этого, знаки получили спортсмены, представлявшие Подмосковье на Сурдлимпийских летних играх в Турции, и спортсмен Никита Тригубов, выступавший на зимней Олимпиаде в Южной Корее.

Еще ряд спортсменов и тренеров наградили благодарностями губернатора Подмосковья и почетными грамотами министерства спорта РФ.