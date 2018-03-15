РИАМО - 15 мар. В Подмосковье приняты все необходимые меры безопасности для того, чтобы обеспечить штатную работу всех избирательных участков 18 марта в день проведения выборов президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С 17 марта все экстренные оперативные службы, а также предприятия энергетики и ЖКХ на территории Московской области будут работать в режиме повышенной готовности. В день выборов президента РФ будет работать областной оперативный штаб, который обеспечит межведомственное взаимодействие и координацию действий всех органов власти, ведомств и служб жизнеобеспечения. Аналогичные штабы будут работать во всех муниципальных образованиях», - сказал Пестов.

В единый день голосования на территории Московской области будет открыто 4 239 избирательных участков. Все избирательные участки были проверены на предмет пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. С членами участковых избирательных комиссий провели свыше 4500 инструктажей, консультаций и тренировок по теме противопожарной безопасности.

Непосредственно в день выборов на каждом участке будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений. Для этого будет задействовано более 17,5 тысяч сотрудников правоохранительных структур, подразделений МЧС и «Мособлпожспас».

Также приняты меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения избирательных участков. Подготовлено порядка тысячи резервных источников электроснабжения – они рассредоточены на территории области с таким расчетом, чтобы можно было оперативно обеспечить резервное электроснабжение всех избирательных участков. Для повышения оперативности восстановления электроснабжения организовано дежурство 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний в составе 3,5 тысячи человек.

«На случай, если в день выборов будет идти снег, на оперативную расчистку подходов к избирательным участкам может быть мобилизовано более 8 тысяч сотрудников коммунальных предприятий коммунальщиков и порядка 2,2 тысячи единиц уборочной техники», - говорится в сообщении.

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