РИАМО - 15 мар. Четырнадцать избирательных участков в Подмосковье начнут работать 18 марта раньше 8:00, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«В 6:00 18 марта начнут работать шесть участков, расположенных в Балашихе, два - в Пушкинском районе, один - в аэропорту «Домодедово», три - в аэропорту «Шереметьево». Также с 7:00 начнут работу два избирательных участка в Серпуховском районе, здесь проголосуют военнослужащие», - сказала Коновалова.

Она уточнила, что данные избирательные участки начнут работать раньше остальных для полноценного обеспечения волеизъявления граждан.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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