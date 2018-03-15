РИАМО - 15 мар. Участники мотопробега «Славянский мир - 2018», который пройдет по странам Восточной Европы, планируют собрать иконы святых воинов и передать их храму Георгия Победоносца в столице, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя общественной организации «Русские мотоциклисты», член Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Евгений Строгов.

«Мы хотим либо к старту, либо к финишу собрать иконы святых воинов и передать храму Георгия Победоносца. Нельзя, наверное, столицу России не отмечать в «Славянском мире», и знаковыми местами выбраны Поклонная Гора и храм Георгия Победоносца», - сказал Строгов.

Он добавил, что для старта также могут выбрать два подмосковных монастыря – либо Ново-Иерусалимский, либо Троице-Сергиеву лавру. Их планируется посетить в рамках «Славянского мира – 2018».

Мотопробег «Славянский Мир - 2018» пройдет по странам Восточной Европы. Маршрут: Россия – Беларусь – Польша – Словакия – Венгрия – Сербия — Республика Сербская — Черногория — Албания – Македония – Болгария – Сербия – Хорватия – Словения – Словакия – Польша - Беларусь — Россия.

Мотопробег проводится более 10 лет с целью единения славянских народов, развития сотрудничества между славянскими народами, популяризации русской и славянской культуры и истории, распространения христианских ценностей славянского мира.