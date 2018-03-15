РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Коммунальные службы подмосковного Королева в оперативном порядке устраняют последствия снегопада, в уборке улиц задействованы 130 единиц техники, сообщил замруководителя администрации города Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

«Для того, чтобы ликвидировать последствия циклона, на улицы Королева вышли 130 единиц спецтехники и 700 сотрудников дорожных и коммунальных служб. В первую очередь очищаются пешеходные дорожки и тротуары, внутридомовые проезды, проходы к остановкам и основные магистрали города для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта», – написал Даниленко.

В Москве и Подмосковье в четверг облачная погода, идет интенсивный снег, температура воздуха опускалась в столице до минус 4 градусов, в регионе – до 6 градусов. Кроме того, ожидается, что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.