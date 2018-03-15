РИАМО - 15 мар. Избиратели без определенного места жительства смогут проголосовать на выборах президента России 18 марта на определенных участках, которые подготовили в каждом муниципальном образовании региона, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Избиратели без постоянной регистрации смогут проголосовать в каждом муниципальном образовании, где определены ряд избирательных участков, на которые они могут прийти и проголосовать 18 марта. Займет это немного больше времени, потому как участковая избирательная комиссия вынуждена будет спрашивать в других комиссиях, в ТИКе, не проголосовали ли они на других участках», - сказала Коновалова.

Она добавила, что перечень избирательных участков из номеров и адресов помещений для голосования размещены в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

Ранее Коновалова отметила, что к выборам президента страны на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков, в том числе 75 избирательных участков образованы в местах временного пребывания.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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