РИАМО - 15 мар. Избирательный участок в аэропорту «Внуково» начнет работать на два часа раньше во время выборов президента России 2018 года по решению Мосгоризбиркома, сообщила на заседании член Избирательной комиссии столицы Рима Кузнецова.
«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило письмо из Центральной избирательной комиссии, в котором они указывают, что в связи с поступающими в ЦИК России просьбами граждан, которые пребывают в аэропорту «Внуково» 18 марта 2018 года, они просят нас рассмотреть вопросы о возможности переноса начала голосования на избирательном участке, образованном в аэропорту «Внуково», на 6:00», - сказала Кузнецова.
Члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали решение о переносе времени начала работы избирательного участка во «Внукове» с 8:00 на 6:00.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии