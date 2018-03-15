РИАМО - 15 мар. Избирательный участок в аэропорту «Внуково» начнет работать на два часа раньше во время выборов президента России 2018 года по решению Мосгоризбиркома, сообщила на заседании член Избирательной комиссии столицы Рима Кузнецова.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило письмо из Центральной избирательной комиссии, в котором они указывают, что в связи с поступающими в ЦИК России просьбами граждан, которые пребывают в аэропорту «Внуково» 18 марта 2018 года, они просят нас рассмотреть вопросы о возможности переноса начала голосования на избирательном участке, образованном в аэропорту «Внуково», на 6:00», - сказала Кузнецова.

Члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали решение о переносе времени начала работы избирательного участка во «Внукове» с 8:00 на 6:00.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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