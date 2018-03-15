РИАМО – 15 мар. За минувшую неделю международные резервы Российской Федерации увеличились на 0,6% и на 9 марта составили 455,2 миллиарда долларов против 452,3 миллиарда долларов на 2 марта, сообщает в четверг Газета.ru.

«Объем международных резервов за неделю увеличился на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,6%, главным образом под воздействием положительной переоценки и на 9 марта составил 455,2 миллиарда долларов», - говорится в сообщении Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.