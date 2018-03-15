РИАМО - 15 мар. Условия для голосования заключенных под стражу граждан организуют в десяти следственных изоляторах Московской области 18 марта, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«На территории десяти следственных изоляторов будет организовано голосование для помещенных под стражу избирателей. Списки о включении в список избирателей по временным участкам в следственных изоляторах будут составляться до 14:00 17 марта», - сказала Коновалова.

Она добавила, что избиратели в иных местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, вправе реализовать свое активное избирательное право в порядке, предусмотренном для голосования вне помещения для голосования.

«Находящийся под домашним арестом может обратиться в участковую комиссию избирательного участка с просьбой проголосовать «на дому», а комиссия обязана обеспечить возможность для голосования. Также заключенный вправе обратиться с ходатайством в суд, чтобы ему разрешили покинуть жилище для голосования. Кроме того, если арестованному судом разрешены прогулки, зайти на участок можно во время одной из них», - уточнила председатель Мособлизбиркома.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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