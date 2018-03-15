РИАМО - 15 мар. Наибольшее количество обращений по вопросам выборов президента РФ, поступивших от жителей Московской области в Избирательную комиссию Подмосковья, касались информационных вопросов, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Большая часть жалоб, поступивших в Мособлизбирком, носила информационно-разъяснительный характер, избиратели интересовались процедурой голосования на дому, возможностью написать заявления, что же делать, если избиратель передумал голосовать в ранее выбранном месте и так далее», - сказала Коновалова.

Она добавила, что также поступали жалобы, носящие агитационный характер, которые были направлены для проверки в правоохранительные органы.

«Кроме того, была жалоба в Волоколамск по принуждению к участию в выборах, тоже правоохранительными органами проверено, нарушения не подтвердились», - сказала Коновалова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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