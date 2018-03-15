РИАМО - 15 мар. Московская область обеспечила необходимые условия для голосования пенсионеров и избирателей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Мы не останавливаемся в своей работе по обеспечению рабочей среды для избирателей с инвалидностью, избирателей пожилого возраста. Большую работу провели, активно привлекли региональные отделения общества ветеранов, они информацию нам дали о тех избирателях, которые не смогут прийти на избирательные участки. Мы широко проинформировали избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательные участки», - сказала Коновалова.

По ее словам, большинство помещений для голосования перенесено на первые этажи, и практически все оборудованы специальными средствами доступности, в том числе пандусами и спецкнопками. Число участков, расположенных на вторых этажах, не превышает и 10% от общего числа. Возле помещения для голосования будут находиться волонтеры, задачей которых является оказание помощи всем нуждающимся, в том числе и инвалидам, изъявившим желание проголосовать в помещении избирательного участка.

«В помощь инвалидам по зрению Избирательной комиссией Московской области изготовлены и переданы в комиссии трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Информационные плакаты специально увеличены», - отметила Коновалова.

Она добавила, что на территории Московской области уже неоднократно и довольно успешно использовались комплекты «Доступные выборы» с обеспечением самостоятельного ориентирования незрячих людей на избирательном участке и доступностью кабинки для голосования для других категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями, в том числе с нарушениями опорно-двигательной системы и инвалидов-колясочников.

Также в день выборов в помещениях для голосования планируется использовать специальные широкие кабины для голосования, их количество составляет 500 штук.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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