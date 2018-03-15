РИАМО - 15 мар. Московская область обеспечила необходимые условия для голосования пенсионеров и избирателей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«Мы не останавливаемся в своей работе по обеспечению рабочей среды для избирателей с инвалидностью, избирателей пожилого возраста. Большую работу провели, активно привлекли региональные отделения общества ветеранов, они информацию нам дали о тех избирателях, которые не смогут прийти на избирательные участки. Мы широко проинформировали избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательные участки», - сказала Коновалова.
По ее словам, большинство помещений для голосования перенесено на первые этажи, и практически все оборудованы специальными средствами доступности, в том числе пандусами и спецкнопками. Число участков, расположенных на вторых этажах, не превышает и 10% от общего числа. Возле помещения для голосования будут находиться волонтеры, задачей которых является оказание помощи всем нуждающимся, в том числе и инвалидам, изъявившим желание проголосовать в помещении избирательного участка.
«В помощь инвалидам по зрению Избирательной комиссией Московской области изготовлены и переданы в комиссии трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Информационные плакаты специально увеличены», - отметила Коновалова.
Она добавила, что на территории Московской области уже неоднократно и довольно успешно использовались комплекты «Доступные выборы» с обеспечением самостоятельного ориентирования незрячих людей на избирательном участке и доступностью кабинки для голосования для других категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями, в том числе с нарушениями опорно-двигательной системы и инвалидов-колясочников.
Также в день выборов в помещениях для голосования планируется использовать специальные широкие кабины для голосования, их количество составляет 500 штук.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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