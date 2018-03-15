РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 мар. В Мытищах на предстоящих 18 марта выборах для обеспечения пожарной безопасности будут задействованы свыше 40 работников «Мособлпожспаса», в рамках подготовки к мероприятию сотрудники территориального управления проверили пожарную безопасность избирательных участков, сообщила Мытищинскому информагентству старший эксперт Людмила Кузнецова.

«Большую работу по подготовке избирательных участков к предстоящим выборам провели пожарные Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» в городских округах Мытищи и Королев. В течение месяца они проверяли наличие и состояние пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения на избирательных участках. В сам день выборов для обеспечения безопасности будет привлечено более 40 работников терруправления», – сказала Кузнецова.

По ее словам, с сотрудниками, занятыми в подготовке и проведении выборов, а также жителями частных домов Мытищ и Королева, пожарные провели разъяснительную работу.

«Осуществлялись подворовые обходы, во время которых жителям выдавались листовки с напоминанием о мерах пожарной безопасности и телефонов служб спасения. Огнеборцы напомнили людям, как действовать при пожаре», - заключила Кузнецова.