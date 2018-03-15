РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. В отделе «Новейшая история города» музейного объединения Королева 24 марта откроется персональная выставка местной художницы Наталии Абашиной, сообщается в группе Музейного объединения в соцсети «ВКонтакте».

Гости смогут увидеть более 50 экспонатов, среди которых пейзажи, натюрморты, портреты и работы, выполненные в технике батик (роспись ткани – ред.).

«24 марта в 16:00 в секторе «Новейшая история города» Музейного объединения Королева состоится торжественное открытие персональной выставки Наталии Абашиной. Экспозицию представят по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Тихонравова, дом №23. Гостей выставки ожидают поэтические и музыкальные подарки. Выставка продлится до 20 мая», – говорится в сообщении.

Абашина – художница, литератор, автор и исполнитель песен. Живет в Королеве с 1972 года. Первые живописные работы художница представила в 2014 году.