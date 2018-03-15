РИАМО - 15 мар. Сильный гололед ожидается на территории Подмосковья в пятницу, 16 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 16 марта 2018 года в Московской области ожидается гололедица, местами сильная», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги и обходить места с наклонной поверхностью.