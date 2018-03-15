РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 мар. Депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов провел встречу с населением Домодедова в администрации городского округа, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в Домодедове в соцсети «ВКонтакте».

Основные вопросы, с которыми приходили граждане, касались оказания материальной помощи, а также проблем жилищно-коммунального хозяйства. Каждый вопрос был детально проработан, люди получили консультации и необходимые разъяснения. По всем поступившим жалобам депутат направил обращения в соответствующие инстанции.

«С особенным случаем обратилась к депутату гражданка Новикова Тамара, мать участника Афганских событий, инвалида боевых действий Кочеткова В.В. Она попросила оказать содействие в восстановлении (сына – ред.) в федеральном списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вячеслав Борисович в целях объективного и всестороннего рассмотрения сделал запрос в администрацию городского округа Домодедово. Вопрос взят на контроль», – говорится в сообщении.