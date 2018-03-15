РИАМО - 15 мар. В Подмосковье на предстоящих выборах президента России впервые смогут проголосовать около 50 тысяч избирателей, для них подготовлены раскладные стаканчики и магниты с нанесением логотипа президентской избирательной кампании, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«На территории Подмосковья около 50 тысяч избирателей, которые могут прийти и начать свою избирательную карьеру в президентские выборы 18 марта. Те избиратели, которые родились в 1999 и 2000 годах, если им на момент проведения выборов президента исполняется полных 18 лет. Таких избирателей мы ждем, информирование широко проводили. ЦИК предусмотрел сувенирную продукцию, мы ее произвели за счет Центризбиркома», - сказала Коновалова.

Она добавила, что впервые голосующим избирателям будут выдаваться раскладные стаканчики и магниты с нанесением логотипа президентской избирательной кампании.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>