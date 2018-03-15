РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 15 мар. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) создали универсальную модель для исследований хвостового оперения винтокрылых летательных аппаратов, сообщается на официальном сайте института.

Разработанная учеными модель позволит провести полный спектр экспериментальных исследований и получить данные об аэродинамике оперения без учета влияния фюзеляжа, несущего и рулевого винтов.

«На их основе мы сможем дать конструкторским бюро рекомендации по выбору схемы оперения перспективных вертолетов и найти способы повышения эффективности существующих машин с учетом особенностей конструкции и предполагаемых условий эксплуатации», – сказал участник проекта, инженер отделения аэродинамики и динамики вертолетов ФГУП «ЦАГИ» Максим Крупенев.