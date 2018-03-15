РИАМО - 15 мар. Русские объекты культуры за рубежом посетят участники мотопробега «Славянский мир» в 2018 году, сообщила на пресс-конференции в РИАМО заместитель директора паломнического центра Московского патриархата Яна Гальченко.

«Всегда посещаются объекты, связанные с освободительными войнами. Это наши общие объекты русской истории, и все паломники посещают их обязательно. <…> Во время мотопаломничества всегда есть памятники, которые являются русскими объектами культуры, и всегда есть храмы», - сказала Гальченко.

В свою очередь, заместитель председателя общественной организации «Русские мотоциклисты», член Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Евгений Строгов отметил, что цель «Славянского мира - 2018» - популяризировать славянскую культуру и историю, а также пропагандировать крестьянские общечеловеческие ценности.

Мотопробег «Славянский Мир - 2018» пройдет по странам Восточной Европы. Маршрут: Россия – Беларусь – Польша – Словакия – Венгрия – Сербия — Республика Сербская — Черногория — Албания – Македония – Болгария – Сербия – Хорватия – Словения – Словакия – Польша - Беларусь — Россия.

Мотопробег проводится более 10 лет с целью единения славянских народов, развития сотрудничества между славянскими народами, популяризации русской и славянской культуры и истории, распространения христианских ценностей славянского мира.