РИАМО - 15 мар. Движение поездов восстановили на перегоне Москва-Бутырская - Москва-Смоленская Московской железной дороги после инцидента с травмированием человека, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы МЖД.

Утром в четверг пригородный электропоезд Щербинка – Одинцово на перегоне Москва-Бутырская – Москва-Смоленская сбил человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате движение поездов было ограничено.

«Движение уже давно восстановили, все работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.