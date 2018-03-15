РИАМО - 15 мар. Столичный стадион «Лужники» после реконструкции отвечает самым высоким мировым требованиям, которые предъявляет FIFA к спортивным аренам, и готов принять матчи чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Стадион «Лужники» можно рассматривать как ярчайший пример приспособления исторического объекта под современные требования и нормы при полном сохранении его культурной ценности. Не утратив своего облика, арена стала суперсовременным технологичным стадионом, который вызывает восхищение у звезд мирового футбола и членов делегаций FIFA», - сказала директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина на международной выставке MIPIM в Каннах.

Она подчеркнула, что опыт работы по реконструкции стадиона «Лужники» показывает, что московские строители «готовы принять любой вызов».

В четверг в Каннах будут подведены итоги премии MIPIM Awards, Большая спортивная арена «Лужники» вошли в шорт-лист премии как лучший восстановленный объект.

Реконструкция Большой спортивной арены «Лужники» началась в 2014 году. Именно в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличилось с 78 тысячи до 81 тысячи, а геометрия трибун изменилась – они максимально приближены к футбольному полю.