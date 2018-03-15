РИАМО - 15 мар. Число избирателей в Подмосковье на начало 2018 года превысило 5,5 миллиона человек, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«Количество избирателей в Подмосковье по состоянию на 1 января 2018 года составило более 5,5 миллиона человек. Институт заявительного характера активно отработал, почти 300 тысяч заявлений уже имеем, большая часть из них - граждане России, которые приписались на избирательные участки в Подмосковье. Есть часть избирателей-жителей Подмосковья, которые написали заявления для голосования в других регионах России», - сказала Коновалова.
Она напомнила, что на выборах президента Российской Федерации досрочное голосование может проводиться на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях. В Московской области таких участков не имеется, а значит, и досрочное голосование не проводится.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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