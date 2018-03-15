РИАМО - 15 мар. Число избирателей в Подмосковье на начало 2018 года превысило 5,5 миллиона человек, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Количество избирателей в Подмосковье по состоянию на 1 января 2018 года составило более 5,5 миллиона человек. Институт заявительного характера активно отработал, почти 300 тысяч заявлений уже имеем, большая часть из них - граждане России, которые приписались на избирательные участки в Подмосковье. Есть часть избирателей-жителей Подмосковья, которые написали заявления для голосования в других регионах России», - сказала Коновалова.

Она напомнила, что на выборах президента Российской Федерации досрочное голосование может проводиться на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях. В Московской области таких участков не имеется, а значит, и досрочное голосование не проводится.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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