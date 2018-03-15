РИАМО - 15 мар. Участники международного мотопробега «Славянский мир - 2018», который стартует в Москве и пройдет по странам Восточной Европы, преодолеют путь в 8,5 тысяч километров, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя общественной организации «Русские мотоциклисты», член всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Евгений Строгов.

«Шественники преодолеют 8,5 тысяч километров и посетят такие города, как Москва, Смоленск, Минск, Брест, Трнава, Нитра, Будапешт, Нови Сад, Брчко, Баня-Лука, Добой, Тиват, Херцег-Нови и так далее. Везде запланированы остановки в православных храмах и обителях», - сказал Строгов.

Он отметил, что проект поддерживают министерство иностранных дел России, представительство Россотрудничества и правительство Москвы. На проведение мотопробега выделил средства фонд президентских грантов.

«Мероприятие направлено на реализацию славянской культуры и истории, пропаганду христианских общечеловеческих ценностей», - добавил Строгов.

По его словам, мотопробег проводится в целях развития институтов общественной дипломатии, развития добрососедских отношений между различными странами. Принять участие в «Славянском мире» может любой желающий на мотоцикле.

Мотопробег «Славянский мир - 2018» пройдет по маршруту: Россия – Беларусь – Польша – Словакия – Венгрия – Сербия — Республика Сербская — Черногория — Албания – Македония – Болгария – Сербия – Хорватия – Словения – Словакия – Польша -Беларусь — Россия.

Такие мотопробеги проводятся уже более десяти лет с целью единения славянских народов, развития сотрудничества между славянскими народами, популяризации русской и славянской культуры и истории, распространения христианских ценностей славянского мира.