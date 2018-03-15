РИАМО - 15 мар. Свыше 20 тысяч человек станут наблюдателями за ходом выборов президента РФ на территории Подмосковья, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«В настоящее время точно определить количество наблюдателей, которые будут осуществлять наблюдение за ходом выборов невозможно, поскольку на выборах президента РФ не установлена обязанность зарегистрированных кандидатов, политических партий заранее представлять в ТИК список назначенных наблюдателей. Ожидается большое количество наблюдателей. Полагаем, что на территории Московской области будут находиться более 20 тысяч наблюдателей», - сказала Коновалова.

Она добавила, что 3 марта проводилось обучение наблюдателей от Общественной палаты Московской области. Наблюдатели от кандидатов и партий проходят обучение самостоятельно, как правило это опытные люди, которые ранее принимали участие в выборах различного уровня.

«На сайте ЦИК России размещен методический материал «В помощь наблюдателю на выборах президента Российской Федерации», в который включены: памятка наблюдателю, перечень основных действий УИК с момента начала работы комиссии до подведения итогов голосования на избирательном участке, мини-плакаты по вопросам реализации полномочий наблюдателей. Уверена, что ко дню голосования 18 марта 2018 года наблюдатели будут максимально подготовлены», - сказала Коновалова.

Ранее она отметила, что к выборам президента страны на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков, в том числе 75 избирательных участков образованы в местах временного пребывания.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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