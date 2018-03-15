РИАМО - 15 мар. Порядка 25,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения планируется ввести в столице в эксплуатацию до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Москве за три года планируем построить 25,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них около 9,5 миллионов «квадратов» придется на жилье», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на встрече со студентами МГСУ.

По его словам, в целом за 2018-2020 годы в столице планируется сдать в эксплуатацию около 600 различных объектов, построенных как за счет средств городского и федерального бюджетов, так и на средства инвесторов.

Также заммэра напомнил, что за последние семь лет в городе введено 58,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 22,2 миллиона «квадратов» жилья.

В целом в рамках Адресной инвестиционной программы на градостроительное развитие Москвы из городского бюджета выделено более 1,5 триллиона рублей. Около 70% всех затрат будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры - строительство дорог, метро, железных дорог и дальнейшей интеграции всех видов общественного транспорта в единую сеть.