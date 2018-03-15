РИАМО - 15 мар. Врачам Московской области вручили первые в текущем году свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«С момента запуска подпрограммы «Социальная ипотека» с 2016 года и до конца 2018 года свидетельства на получение субсидии получат более 800 специалистов здравоохранения области. В текущем году подмосковным медицинским работникам запланировано выдать 280 таких свидетельств», - рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Чтобы стать участниками подпрограммы специалист должен соответствовать ряду требований. В частности, одно из важных условий – это должны быть работники, заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации здравоохранения Подмосковья, в которой он осуществляет свою трудовую деятельность, на срок не менее 10 лет.

«В рамках подпрограммы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается гасить только проценты по кредиту. Данная программа позволяет привлечь кадры и адаптировать их в системе здравоохранения области», - добавил Марков.

В медицинских учреждениях Подмосковья реализуется комплекс мероприятий по привлечению на работу высококвалифицированных специалистов.

«Наряду с социальной ипотекой, реализуется, например, и программа «Земский доктор», направленная на обеспечение кадрами сельские учреждения здравоохранения. В рамках этой программы нам уже удалось привлечь почти 1000 врачей из других регионов страны», - заключил министр.