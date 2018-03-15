РИАМО (ЛОБНЯ) – 15 мар. В музее истории Лобни 17 марта для жителей города проведут лекцию «День рождения Московского княжества», сообщила местный краевед, лектор Татьяна Рогова.

По данным Лобненского информагентства, мероприятие приурочено ко Дню краеведа. Оно начнется в 14:20. Вход на лекцию свободный.

«Лекция «День рождения Московского княжества» в рамках авторского проекта «Моя Лобня» пройдет 17 марта в музее истории города Лобня в День краеведения и День основания Московского княжества», – сказала Рогова.

Она добавила, что гости увидят исторические фотографии, им расскажут о правителях того периода, а также о связях Лобни с Московским княжеством.

По информации агентства, День основания Московского княжества и День краеведения – два праздника, установленные в 2017 году в рамках закона Мособлдумы «О праздничных днях и памятных датах Московской области».