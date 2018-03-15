РИАМО - 15 мар. Около 830 журналистов из 100 средств массовой информации (СМИ) аккредитовались для освещения процесса выборов президента РФ в Подмосковье, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

По ее словам, 18 марта будет работать информационный центр «Выборы 2018» - официальный новостной канал о выборах президента Российской Федерации на территории Московской области с 8:00 до 22:00 по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, 22.

«Аккредитовались порядка 100 СМИ, 836 журналистов. Правительство Московской области предоставляет площадку в Одинцове, чтобы максимально широко распространять информацию о ходе проведения голосований», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в информационном центре будут обеспечены все условия для комфортной работы приглашенных наблюдателей, членов Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован пресс-центр для журналистов.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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