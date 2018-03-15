РИАМО - 15 мар. Администрация подмосковного Реутова допустила нарушения при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводам жалобы ООО «ПИК-Комфорт», организатор торгов – управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка администрации города Реутов – неверно определило размер обеспечения задатка на участие в конкурсе. Также в проекте договора неправомерно установлена возможность пролонгации договора.

«Комиссия Московского областного УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов, и признала жалобу ООО «ПИК-Комфорт» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало организатору торгов обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.