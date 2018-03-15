РИАМО - 15 мар. Свыше 4,2 тысячи избирательных участков организовали на территории Московской области в преддверии выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Мы подошли к очередной, но самой важной избирательной кампании в России. Максимально подготовились. Всего на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков, в том числе 75 избирательных участков образованы в местах временного пребывания», - сказала Коновалова.

Она добавила, что избирательные участки располагаются в помещениях образовательных учреждений – более 2,5 тысяч участков, в помещениях учреждений культуры – более 1 тысячи участков, в административных зданиях – более 550 участков, в учреждениях здравоохранения – порядка 120 участков (56 временных и 62 постоянных), на территории воинских частей - 23 участка, в СИЗО – 10 участков, в торговых центрах и офисных зданиях – восемь участков, в аэропортах – шесть участков («Шереметьево», «Домодедово», «Жуковский»).

«Кроме временных и постоянных избирательных участков мы утвердили список резервных участков, это мобильные передвижные участки, для того, чтобы обеспечить непрерывный избирательный процесс. Помимо 4239 избирательных участков на территории Московской области главами муниципальных образований должны быть организованы резервные пункты для голосования», - подчеркнула Коновалова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>