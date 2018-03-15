РИАМО - 15 мар. Свыше 4,2 тысячи избирательных участков организовали на территории Московской области в преддверии выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«Мы подошли к очередной, но самой важной избирательной кампании в России. Максимально подготовились. Всего на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков, в том числе 75 избирательных участков образованы в местах временного пребывания», - сказала Коновалова.
Она добавила, что избирательные участки располагаются в помещениях образовательных учреждений – более 2,5 тысяч участков, в помещениях учреждений культуры – более 1 тысячи участков, в административных зданиях – более 550 участков, в учреждениях здравоохранения – порядка 120 участков (56 временных и 62 постоянных), на территории воинских частей - 23 участка, в СИЗО – 10 участков, в торговых центрах и офисных зданиях – восемь участков, в аэропортах – шесть участков («Шереметьево», «Домодедово», «Жуковский»).
«Кроме временных и постоянных избирательных участков мы утвердили список резервных участков, это мобильные передвижные участки, для того, чтобы обеспечить непрерывный избирательный процесс. Помимо 4239 избирательных участков на территории Московской области главами муниципальных образований должны быть организованы резервные пункты для голосования», - подчеркнула Коновалова.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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