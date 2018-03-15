РИАМО (ЛОБНЯ) - 15 мар. Подсветку здания городской администрации Лобни выключат в рамках экологической акции «Час Земли», которая в текущем году пройдет 24 марта, сообщил Лобненскому информагентству начальник управления ЖКХ администрации города Лобня Сергей Хренов.

«Двадцать четвертого марта Лобня примет участие во Всемирной экологической акции «Час Земли». В городе отключат подсветку здания городской администрации», – сказал Хренов.

Он добавил, что также будет отключена подсветка композиции «Лобня», которая находится рядом с администрацией.

По информации агентства, «Час Земли» – это экологическая акция, в рамках которой на час выключают электричество. В 2018 году «Час Земли» пройдет с 20:30 до 21:30. Лобня примет участие в акции впервые.