РИАМО - 15 мар. Подмосковный футбольный клуб «Химки» планируют к 2022 году вывести в премьер-лигу, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он напомнил, что в Подмосковье имеется большая программа по развитию футбола.

«Мы начали с детского спорта, у нас есть бренд - училище «Мастер-Сатурн», сейчас мы активно работаем над академией в Химках. Мы взяли флагманом Подмосковья футбольный клуб «Химки». Сейчас мы играем в Футбольной национальной лиге - это второй дивизион. В ближайшие три года мы хотим укрепиться своими воспитанниками, и уже к 2022 году, если мы будем готовы выходить, то будем выходить в премьер-лигу», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в ближайшее время будет сделан упор на воспитанников спортшкол Подмосковья, которые будут представлять регион на всех соревнованиях.