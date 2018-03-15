РИАМО - 15 мар. Похороны народного артиста СССР Олега Табакова прошли на Новодевичьем кладбище в столице, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Церемония прощания с артистом состоялась в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Камергерском переулке.

Почтить память покойного собрались его супруга и дети, друзья и коллеги, общественные и политические деятели, артисты театра и кино, поклонники и студенты театральных училищ. Проститься с легендарным артистом приехал президент России Владимир Путин.

Также на церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, с великим актером пришли проститься актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, Юрий Стоянов, Андрей Бурковский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, режиссеры Александр Калягин, Марк Захаров и Адольф Шапиро, заслуженный артист РСФСР Игорь Костолевский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие.

Табакова проводили в последний путь громкими и продолжительными аплодисментами.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.