РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. В подмосковной Балашихе с 1 февраля в первые классы зачислили более 4 тысяч детей, всего в текущем году планируется зачислить в учебные учреждения около 6 тысяч первоклашек, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель управления по образованию городского округа.

«На сегодняшний день приняты решения о зачислении 4085 детей, еще около 700 заявлений находится на рассмотрении. Мы ожидаем, что в 2018 году у нас будет около 6 тысяч первоклассников», – сообщил представитель управления.

Он также добавил, что некоторые школы приостановили запись детей в связи с отстутствием свободных мест. Детям, которые не смогли попасть в учреждения, закрепленные за их адресом, с 1 июля будут предложены альтернативные варианты. В некоторых школах возможно формирование дополнительных первых классов.

Заявления на зачисление в первый класс в закрепленные школы принимаются с 1 февраля до 30 июня. С 1 июля до 5 сентября при наличии свободных мест можно подать заявление в любую другую школу.

Интересующую информацию можно будет узнать по телефону горячей линии управления по образованию: 8(495)521-21-09.