РИАМО - 15 мар. Министерство культуры Московской области по рекомендации Мособлдумы планирует открыть к ЧМ-2018 в аэропортах Московского авиаузла туристско-информационные центры для иностранных гостей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ноябре 2017 года в Московской областной думе прошел круглый стол, в рамках которого обсуждалась готовность аэропортов «Жуковский», «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» к чемпионату мира по футболу-2018. Аэропортам Московского транспортного узла совместно с министерством культуры региона было рекомендовано организовать на территории аэропортов работу туристско-информационных центров для информирования иностранных гостей об историко-культурных достопримечательностях и туристских ресурсах Московского региона.

«Минкультуры поддержало предложение и готово обеспечить аэропорты необходимыми материалами. В настоящее время прорабатывается вопрос, в каких именно воздушных гаванях будут установлены ТИЦ, а также условия финансирования», - говорится в сообщении.

В настоящее время в Московской области ведется работа по представлению интересного турпродукта. В рамках подготовки к мундиалю на пяти территориях были разработаны экскурсионные маршруты для болельщиков. Это Сергиев Посад, Коломна, Истра, Клин, и Дмитров.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В период проведения ЧМ-2018 Россию посетят более одного миллиона иностранных гостей.