РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг торжественно открыл картинную галерею на Звуковой улице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы сегодня (15 марта – ред.) присутствуем на историческом событии, потому что мы этого все ждали. Я вас поздравляю. Мы объединим картинную галерею с краеведческим музеем. Это будет изюминка люберецкая», – сказал Ружицкий.

На мероприятии также присутствовали депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско. Коханый вручил директору галереи памятный подарок, а Дениско поздравил жителей с открытием картинной галереи.

Площадь трехэтажной галереи составляет 4,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже находится гардеробная и хранилище на 5 тысяч картин. На втором и третьем этажах разместились выставочные залы 200 и 400 квадратных метров. Картинную галерею начали строить в 2004 году. По плану это должен был быть областной объект, построенный на федеральные деньги. В итоге с 2008 года было принято решение, что финансирование будет муниципальное и объект станет муниципальным. Инвестор является ООО «РусСтройГарант», который вложил в строительство более 60 миллионов рублей.