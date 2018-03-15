РИАМО - 15 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими спортсменами – чемпионами и призерами XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и их тренерами, которым вручил сертификаты на получение премиальных выплат, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Денежные сертификаты и подарки получили 16 спортсменов, завоевавших медали в пяти дисциплинах (фигурное катание, хоккей, шорт-трек, лыжные гонки, фристайл), и 13 тренеров», - говорится в сообщении.

Также мэр подарил олимпийцам альбомы с поздравительными открытками от москвичей, которые были присланы через персональный сайт Собянина www.sobyanin.ru.

По результатам Игр российская команда заняла 13 место в неофициальном командном зачете, завоевав 17 медалей, в том числе две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

«Наибольший вклад в победу национальной команды внесли москвичи, завоевав шесть медалей (35% от общего количества медалей сборной). В том числе – одну золотую (50%), три серебряных (50%) и две бронзовых (22%). Кроме того, московские спортсмены внесли значительный вклад в победу сборной России по хоккею», - подчеркивается в материале.

Всего победителями и призерами Олимпийских игр в Пхенчхане стали 16 московских спортсменов в пяти спортивных дисциплинах.

Олимпийскими чемпионами стали Алина Загитова (фигурное катание), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Богдан Кисилевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Иван Телегин (хоккей).

Серебряными призерами стали Алина Загитова, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Екатерина Боброва, Евгения Медведева (фигурное катание), Алексей Червоткин (лыжные гонки).

Бронзовыми призерами стали Сергей Ридзик (фристайл), Семен Елистратов (шорт-трек).

Правительство Москвы установило премиальные выплаты победителям и призерам XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане. За каждое звание чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона рублей, бронзовые – по 1,7 миллиона рублей.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпийских зимних игр в Пхенчхане, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм (за каждое призовое место). Размеры выплат тренерам в командно-игровых и командных спортивных дисциплинах установлены с учетом одной медали, завоеванной соответствующей командой.

XXIII Олимпийские зимние игры прошли в городе Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. В соревнованиях приняли участие свыше 2,5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. Было разыграно рекордное количество медалей – 102 комплекта наград в 15 спортивных дисциплинах. Россию представляли 168 спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в качестве «олимпийских спортсменов из России» (ОАР). В российскую команду входил 41 московский спортсмен в 13 спортивных дисциплинах.