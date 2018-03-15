РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мар. Более 160 дорожных рабочих задействованы в уборке снега на территории городского округа Красногорск, также на улицах города работают более 100 единиц спецтехники, сообщил «РИАМО в Красногорске» замглавы администрации муниципалитета по вопросам транспорта, связи и дорожной деятельности Максим Комловский.

«В уборке снега на территории городского округа Красногорск задействованы муниципальные, региональные и федеральные службы – 165 дорожных рабочих и 106 единиц техники, включая пять самосвалов, 21 снегопогрузчик, четыре грейдера (самоходные машины – ред.) и другие» – сказал Комловский.

Он уточнил, что с середины января с территории округа вывезли 14,5 тысяч кубометров снега.