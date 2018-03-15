РИАМО - 15 мар. В правительство Москвы поступило предложение назвать одну из улиц города в честь дружбы России и Сербии, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Фонда Святого князя Лазаря Наталья Кольцова.

«Мы подготовили обращение в московское правительство с просьбой назвать улицу в честь русско-сербской дружбы», - сказала Кольцова.

По ее словам, улицу предложили назвать в честь князя Лазаря Хребеляновича, правителя Сербии, который прославил битву в Косовом поле.

Она подчеркнула, что инициативу поддержал заместитель председателя Московской городской думы Николай Губенко. Петицию можно найти на сайте Фонда славянской культуры и письменности.