РИАМО - 15 мар. В Москве в текущем году установят свыше 200 комплексов, фиксирующих непропуск пешехода на пешеходном переходе, сообщил РИАМО в четверг заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Дмитрий Горшков.

«В 2018 году в Москве планируют установить более 200 камер, фиксирующих непропуск пешеходов на пешеходном переходе», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что новые типы дорожных знаков появятся на перекрестках Москвы в рамках эксперимента по организации движения.