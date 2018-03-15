РИАМО - 15 мар. ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в связи с прогнозируемым резким понижением температуры воздуха предпринимают комплекс мер для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.

Согласно прогнозу погоды, 17 и 18 марта ожидается понижение температуры ночью до минус 16 градусов, в дневной период температура наружного воздуха прогнозируется на уровне не ниже минус 5 – 8 градусов.

«Работа электростанций ПАО «Мосэнерго» обеспечивается в соответствии с погодными условиями, параметры теплоносителя выдерживаются согласно графику системы теплоснабжения. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом ожидаемого похолодания», - говорится в сообщении.

ПАО «МОЭК» также в оперативном режиме корректирует температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. В соответствии с прогнозом синоптиков о возможном похолодании в столичном регионе, компания готова повысить температуру теплоносителя до необходимого уровня, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей.

В условиях резких перепадов температур ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» 14 марта провели очередную совместную противоаварийную тренировку. В ходе мероприятия успешно отработаны действия диспетчерского и оперативного персонала компаний при ликвидации нарушений теплоснабжения в условиях низкой температуры. Тренировка прошла на территории ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», в ней были задействованы более 50 сотрудников, а также десять единиц спецтехники.