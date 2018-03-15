РИАМО - 15 мар. Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины и мужчины в подмосковном Королеве, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В четверг в подъезде одного из многоэтажных жилых домов в городском округе Королев обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами, свернутое в ковер и обмотано проволокой. Следы волочения вели к квартире, на балконе которой было обнаружено еще тело мужчины с множественными колото-резаными ранами.

«По данному факту следственным отделом по городу Королеву ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», - говорится в сообщении.

В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий по горячим следам задержан подозреваемый в совершении двойного убийства. Им оказался ранее судимый 48-летний хозяин квартиры.

Со слов подозреваемого, ночью во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой он нанес знакомому и своей сожительнице множественные ножевые ранения.

«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в сообщении.