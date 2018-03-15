РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 15 мар. В городском округе Орехово-Зуево ликвидировали проблему очередей в детских учреждениях, сообщила депутат Госдумы Валентина Кабанова.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в четверг Кабанова посетила новый детский сад №17 на улице Северной в ходе рабочего визита в Орехово-Зуево. Кабанову сопровождал глава городского округа Геннадий Панин. Новый детский сад рассчитан на 120 мест. Сейчас его посещают уже более 40 детей. Продолжается комплектование остальных групп.

«Отрадно, что в городе (Орехово-Зуево – ред.) появился садик, похожий на дворец. Это пример того, какими должны быть наши дошкольные учреждения. Могу сказать, что глава Орехово-Зуева вместе с командой старается сделать так, чтобы и дальше выполнялись и президентские, и губернаторские программы. Сегодня в городе нет проблем с устройством детей от трех до семи лет», – сказала Кабанова.

Она также подчеркнула, что несет ответственность перед избирателями за проделанную работу.

«На встрече жителей Орехово-Зуева с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поднимался вопрос об увеличении заработной платы нянечкам и воспитателям детских садов. В настоящее время этот вопрос решен. И я на прошедшей встрече видела положительную реакцию сотрудников дошкольных учреждений. Могу сказать, что наказ избирателей выполнен, и не только в Орехово-Зуеве», – отметила Кабанова.

По словам Панина, подобные учреждения требуют большого внимания в плане оформления необходимой разрешительной документации.

«Конечно, всегда рассчитываешь на то, что дело будет решаться быстро, но зачастую возникают какие-то проблемы. Сейчас все они решены», – подытожил Панин.

По сведениям агентства, дошкольное учреждение на улице Северной оснащено современным оборудованием. Уже готовы для проведения занятий спортивные залы, спальни, игровые комнаты. По словам руководства городского управления образования, у детского сада есть все возможности для наращивания количества детей до 140 человек.