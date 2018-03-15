РИАМО – 15 мар. Группа ВТБ закрыла сделку по покупке 29,1-процентной доли (29, 656 миллиона акций) российского ритейлера «Магнит», сообщает Газета.ru.

«Магнит» объявляет о приобретении ООО «ВТБ Инфраструктурные Инвестиции» права распоряжаться определенным количеством голосов, составляющих уставный капитал ПАО «Магнит», — говорится в заявлении торговой компании.

При этом количество и доля голосов в уставном капитале после наступления основания составляет 29656200 акций (29,099996%).

В то же время основатель «Магнита» Сергей Галицкий снизил прямую долю в компании с 31,79% до 2,69%.

Ранее на сайте издания сообщалось, что ФАС разрешила ВТБ приобрести долю в «Магните». При этом сумма сделки составляет 138 миллиардов рублей.